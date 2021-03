DPÜ ve İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Covid-19’a kişiye özel maske üretimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile İzmir Bakırçay Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan projeyle kişiye özel maske tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Dumlupınar Üniversitesinin Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif Gök ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akil Birkan Selçuk ve Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök’ün yürüttüğü projeyle ilgili bir açıklama yapan Doç. Dr. Arif Gök,” Covid19 salgınıyla mücadelede, başta olmak üzere virüs sonucu ortaya çıkan solunum yolu hastalıklarının önlenmesine yönelik tedbirlerin başında gelen doğru maske kullanımı, bulaşın önlenmesi bakımından hayati önem taşıyor. Solunum yolundan çıkan damlacık, öksürme, hapşırma ya da yakın temas sonucunda ağızdan, burundan ya da gözlerden giriş yapabilen Korona virüsle mücadeledeki önlemlerde maskelerin yanlış kullanımının yanı sıra doğru maskelerin tercih edilmemesi hastalığın yayılımında önemli paya sahip” dedi.



“Kişiye özel maske virüsle mücadeleye güçlü bir katkı sunacak”

Covid19’la mücadele kişiye özel maske üretiminin toplum sağlığına büyük katkı sunacağı düşüncesiyle böyle bir projeye giriştiklerini ifade eden Doç. Dr. Gök, “ Tasarımının ve prototipinin üretimi yapılan çalışmada, 3 boyutlu tarama yöntemi ile bireyin yüz formunun sayısallaştırılması sağlandıktan sonra bilgisayar destekli tasarım programı içine nokta bulutu halinde alınıyor. Sonrasında modeli oluşturulan yüz anatomisine uygun olarak maske tasarımı sağlanıyor. Bu süreç boyunca tersine mühendislik tekniği kullanıldığını belirtmek gerekir. Geliştirilen maskenin daha koruyucu olduğu dinamik simülasyonlar ile kanıtlandı. Maske üzerindeki hepa filtre uyumu sayesinde çok küçük haşereler, minik toz parçacıkları ve alerjiye sebebiyet veren unsurlar ile güçlü bir mücadele sağlanmış olacak. Klasik maskelerin virüs geçirme ihtimalini ortadan kaldıran bu tasarımın tescillenme sürecini başlattık. Koruma potansiyelinin daha yüksek olduğu kanıtlanan maske tasarımı uluslararası düzeyde yayın hayatına devam eden Transactions of the Indian Institute of Metals dergisinde basılmak üzere kabul edilmiştir” diye konuştu.

