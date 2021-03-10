Korona virüs salgınında ölen her vatandaş için bir fidan dikildi

Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgını başlangıcından itibaren hayatını kaybedenler için, Miraç Kandili dolayısıyla isimleri verilerek ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz genelinde, bu güne kadar (Covid19) salgın hastalığından dolayı, rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımızın adına, bu mübarek Miraç Kandilinde her bir vatandaşınızın adına, Belediye Meclis üyelerimiz, İl Genel Meclis üyelerimiz, birim müdürlerimiz ve belediye çalışanlarımız ile beraber fidan dikimi yapılmıştır. Her birisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah'' dedi.

Etkinlikte dikilen fidanlara, Korona virüs salgınında ölen vatandaşların ismi verildi.

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