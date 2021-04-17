Kütahya’da başkasına ait biletle seyahat etmeye çalışan temaslı yakalandı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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Kütahya’da Korona virüs ve izolasyon denetimleri kapsamında jandarma tarafından yapılan uygulamada başkasına ait biletle seyahat etmeye çalıştığı belirlenen Korona virüs temaslı şahıs yakalandı.

3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan şahıs karantinasını tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.

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