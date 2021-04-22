Peş peşe gelen araçlarda 590 gram kokain ele geçirildi; 2 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, polis ekiplerince seyahat kısıtlaması nedeniyle kent girişinde gerçekleştirilen denetimde durdurulan 2 otomobilde arama yapıldı. Peş peşe gelen araçlardaki ayakkabı kutusu ve çantada 590 gram kokain ele geçirilirken, 2 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'deki uygulama noktasında denetim yaptı. A.K.'nin kullandığı otomobili saat 01.30 sıralarında durduran polis, arama yaptı. A.K.'nin çantasında, vakumlanmış poşette 110 gram kokain ele geçirildi. Bir süre sonra gelen S.Ç.'nin aracında yapılan aramada ise ayakkabı kutusu içinde 480 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan 2 kadın, sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-04-22 11:26:37
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