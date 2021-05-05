DPÜ’de Comix Digital etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 Erasmus+ programı kapsamında paydaşı olduğu Comix Digital projesinin Türkiye ayağı başlangıç programına ev sahipliği yaptı.

Fransa'nın Aix Marseille Üniversitesi eşgüdümünde 4 farklı ülkeden 8 paydaş kurumun yer aldığı, Dumlupınar Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde görev yapan Öğr. Gör. Mahmut Kayaaltı’nın yönetimindeki projeyle katıldığı etkinlikte, dijital çizgi roman sanatının başta teknik ve dil becerileri olmak üzere, çeşitli yönlerden geliştirilmesini ve proje süresince elde edilecek çıktılarını sosyal sorumluluk alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, toplamda yaklaşık 360 bin Avro bütçeyle 3 yıl sürmesi planlanan projenin Dumlupınar Üniversitesinin ev sahipliğinde başlayan Türkiye ayağında öğrencilere çizgi roman alanında teknik bilgiler sunmanın yanı sıra, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde de eğitim desteği sağlanıyor. Etkinlik kapsamında iki de yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapan DPÜ’nün ilk toplantısına, Türkiye’de çizgi roman sektörünün önemli temsilcilerinden Devrim Kunter ve Bora Örçal davetli konuşmacı olarak katıldılar.

8 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek etkinlikte, öğrenciler; alan ve dil eğitimleri başta olmak üzere, sektördeki ve akademik camiadaki temsilcilerle bir araya gelerek bilgi birikimlerini artıracaklar. Öte yandan Enstitüden yapılan açıklamada, proje hakkında ayrıntılı bilgilere comixdigital.dpu.edu.tr adresinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.