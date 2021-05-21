Kütahya’da Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması finali

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“Genç Sada” Kur'anı Kerimi Güzel Okuma Yarışması il finali Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda küresel salgın nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleşti.

Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri performanslarını sergilediler.

Yarışma sonrası Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Zırığ birinci, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muzaffer Varol ikinci ve Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Demir üçüncü oldu.

Yarışma sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yarışmalara katılan tüm öğrencileri kutlayıp jüri üyelerine teşekkür etti.

“Genç Sada” Kur'anı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında il birincisi olan Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüzeyin Zırığ bölge finalinde Kütahya’yı temsil edecek.

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