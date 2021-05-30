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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ BAP’tan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi müjdesi

İHA

DPÜ BAP’tan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi müjdesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Öncelikli Alan Projesi (ÖNAP) çağrısı kapsamında alınan yüksek başarımlı hesaplama sisteminin tüm akademisyenlerin kullanımına açılması kararı alındığı bildirildi.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden (DPÜ BAP) yapılan açıklamada, “Öncelikli Alan Projesi Çağrı (ÖNAP) programında desteklenmesi uygun görülen yürütücülüğünü Eğitim Fakültemizin Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Menderes Alyörük’ün yaptığı ‘Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi’ projesi kapsamında üniversitemize kazandırılan yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinin üniversitemizin akademik personelinin de kullanımına açılması planlandığı
Proje yürütücüsü Doç. Dr. Alyörük konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversite yönetimimizin son bir yıldır çağrıya çıktığı BAP ve ÖNAP başlığı altında yayımlanan proje destekleri akademik çalışmaların önünü açması ve daha geniş kapsamlı TÜBİTAK projeleri ve uluslararası projeler için bilimsel alt yapı gereksinimlerinin sağlanması bakımından büyük öneme sahip. Sözü edilen yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinin üniversitemize kazandırılması ve akademisyenlerimizin kullanımına açılmasının bilgisayar temelli teorik hesaplamalar için gerek duyulan yüksek işlemciRAM ve grafik kartı gereksinimlerinin karşılanması bakımından önem arz ediyor. Söz konusu sistemi kullanarak uluslararası saygın dergilerde yapılacak yayınların artmasıyla, bilgisayar temelli akademik çalışmalar için gerekli olan bu tür sunucu sistemlerinin arttırılmasının ne kadar önemli olduğu da bir kez daha anlaşılacak” dedi.

“DPÜ’ deki bilimsel etkinliklere yeni boyutlar kazandıracak”
Alınan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı ve BAP Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “Doç. Dr. Menderes Alyörük’ün projesi kapsamında üniversitemize kazandırılan yüksek başarımlı hesaplama sisteminin tüm akademisyenlerimizin kullanımına açılmasıyla bir ilki gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Üniversitemizdeki çeşitli sistemlerin tüm akademisyenlerimizin kullanımına açılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi çatısı altında yapılacak bilimsel etkinliklere yeni boyutlar kazandıracak. Akademik çalışmalarında hesaplama sistemlerine gereksinim duyan tüm çalışma grupları ve akademisyenlerimize kullanıcı adlarının tanımlanması için birimlerimize en kısa zamanda talep toplama yazısı gönderilecektir. Ayrıca akademisyenlerimizden de kullanmayı istedikleri programlara ilişkin bilgiler isteyeceğiz. Alınan bu kararın Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Gelecekte farklı projelerde de benzer kararlar alınacak”
DPÜ BAP’ın yüksek başarımlı hesaplama sisteminin tüm akademisyenlerin kullanımına açılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen bilimsel çalışmaların güvenilirliğini artıracak bu girişimin olumlu sonuçlarını en kısa sürede alacağıma yürekten inanıyorum. Akademik personelimize alınan bu kararların gelecekte farklı alanlardaki projelerde de uygulanacağını bildirmek isterim. DPÜ, bünyesindeki tüm birimlerdeki çalışmaların en güncel ve bilimsel yöntemlerle hayata geçirildiği bir kurum olma özelliğini sürdürecektir. Çalışmalarını ve proje çağrılarını yakından takip ettiğim DPÜ BAP’ı aldığı bu karardan dolayı kutluyor, tüm personellerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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