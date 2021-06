Başkan Akçadurak mahalle inceleme ziyaretlerini sürdürüyor “Gediz’i hemşerilerimizle beraber yönetiyoruz”

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe genelinde inceleme ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Akçadurak, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve hızlı çözümler üretmek amacıyla her pazartesi günü başlatmış olduğu mahalle incelemelerinin üçüncü adresi Hacı Baba Mahallesi oldu. Başkan Muharrem Akçadurak’a Mahalle Muhtarı Lütfü Karakoyun ile birlikte Belediye Meclis Üyeleri Sait Aydemir, Gülşen Şener Erkan ve belediye birim müdürleri eşlik etti.

Hacıbaba Mahallesi’ne giderek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Akçadurak, “Gediz’imizi, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz. Gediz Belediyesi olarak ilçe merkezinden Gediz’in en uzak mahallesindeki en son sokağına kadar olan eksikliklerinden sorumluyuz. Mahallelerimizin ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarını her fırsatta dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu sayede ilçemizin her bir mahallesi, sokağı ve insanı gerekli hizmete kavuşmuş oluyor. vatandaşlarımızla birlikte el ele gönül gönüle vererek yorulmadan çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Başkan Akçadurak, gençler ve çocuklarla da yakından ilgilendi.

