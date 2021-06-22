Polisin durdurduğu araçtan 212,5 kilo kaçak çay çıktı

KütahyaEskişehir yolunda polisin arama yaptığı bir araçta 212,5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince KütahyaEskişehir yolu PTS noktasında sürücülüğünü yabancı uyruklu A.R. isimli şahsın yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, taşıma irsaliyesi ve faturası olmayan 850 paket (her biri 250 gram) toplam 212,5 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Gözaltına alınan A.R. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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