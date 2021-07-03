Kütahya’da çatı katı yangını korkuttu

Kütahya'da bir binanın çatısında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Meşeli Sokakta iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Çatı katında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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