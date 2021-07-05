Miralay Nazım Bey´in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu´nda yaşatılacak



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Miralay Mehmet Nazım Bey´in adı, Çöğürler Tren İstasyonu´na yapılacak kitabe ile yaşatılacak.

Kurtuluş Savaşı döneminde en büyük destanların yazıldığı Kütahya-Eskişehir bölgesinde farkındalık oluşturmak isteyen Mürettep Müfreze grubu, 1921 yılında şehit düşen 4'üncü Tümen Komutanlarından Miralay Mehmet Nazım Bey´in adının yaşatılması için harekete geçti. Grup üyeleri, 1921 yılında Yumruçal sırtlarından ağır yaralı halde getirilen Miralay Mehmet Nazım Bey´in şehit olduğu Çöğürler İstasyonu'na adının verilmesi için Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem ile hazırladıkları dilekçeyi geçen nisan ayında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kütahya Gar Müdürü Seyfettin Erkan´a teslim etti.

TCDD yetkilileri, istasyona Miralay Mehmet Nazım Bey´in adının verilmesi talebiyle ilgili olarak, kurum tarihinde istasyonların bulundukları bölge ile anıldıkları belirtilerek, şehidinin adının istasyondaki kitabe ile anılmasının uygun olacağını düşündüklerini ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Çöğürler İstasyonu'nda şehit olan Milli Mücadele Komutanımızın isminin istasyona verilmesi talebi, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkılması adına titizlikle incelenmiştir. TCDD Milli Mücadele Komutanımız Şehit Miralay Nazım Bey´in başarılarını anlatan bir kitabe yaptırılarak istasyonda anısı yaşatılacaktır. Milli mücadelede canları pahasına bu vatanı savunan tüm şehitlerimizi gelecek nesillere hatırlatmak hepimizin görevidir. TCDD´nin istasyonda Şehit Nazım Bey´in anısının yaşatılması için desteği sürecektir" denildi.

'ANISI YAŞASIN'

Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem ise Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Miralay Mehmet Nazım Bey´in adının istasyonda yaşatılmasını istediklerini söyledi. Kalem, "Çöğürler İstasyonu'nda şehit olan Nazım Albayımızın anısını yaşatmak için bir grup gönüllü vatandaşlarımız geldi. Beraber Kütahya Garına dilekçe verdik. Çöğürler İstasyonu'nun bir köşesinde anısının yaşatılmasını istiyoruz. Çöğürler Muhtarı olarak ben canı gönülden destekliyorum. Ne yapılacaksa yaparız. 15 Temmuz´da şehit olan Nazım Bey´in eğer yetişirse bu tarihten sonra da isminin yaşatılmasını istiyoruz, bizi mutlu eder. Her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-05 17:50:26



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