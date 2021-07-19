Ters yönde ilerleyen otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da ters yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Otomobil sürücüsü Ahmet Şen (66) ile motosikletli Nazlı Asıldan'ın (21) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında KütahyaEskişehir karayolu fuar mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Karşı şeride geçmek için ters yönde ilerleyen Ahmet Şen yönetimindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile Nazlı Asıldan yönetimindeki 43 AAY 552 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler Şen ile Asıldan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla sürücüler Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Nazlı Asıldan´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-19 17:02:11



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