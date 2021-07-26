Altıntaş'ta aşırı yağış tarım arazilerinde zarara yol açtı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Akçaköy ve Pınarcık köylerinde, aşırı yağıştan dolayı tarım arazilerinde zarar oluştuğu bildirildi.

Altıntaş Ziraat Odası Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Akçaköy ve Pınarcık köyü arazilerinde yağış nedeniyle zarar olduğu görülmüştür. Akçaköy ve Pınarcık köyündeki çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Zararın boyutu konusunda gereken tespitler hemen ilgili makamlar tarafından yapılacak ve gerekli destek devletimiz tarafından verilecektir'' ifadelerini kullandı.

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