Hisarcık’ta biçerdöver ile hasat kontrolleri

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince biçerdöver kontrollerine devam edildiği bildirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimiz tarafından Halifeler köyünde biçerdöver ile hasat kontrolleri yapılarak dane kaybının en aza indirilmesi, biçerdöverlerin uygunluğu ve biçerdöver operatörlerinin belge kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerimiz hasat dönemi süresince devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.