Ziyaret ettiği köylerde Türk bayrağı dağıtıyor

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Kütahya'nın Aslanapa ilçe Kaymakamı özgür Pelvan, köy ziyaretlerinde çocuklara Türk bayrağı ve oyuncak dağıttı.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Tokul köyümüzde devam eden yatırımları, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş ile birlikte inceledik. Ziyaretimizde bizleri sevgi ile karşılayan çocuklarımıza Türk bayrağımızı hediye edip çeşitli hediyeler verdik. Ziyaret ettiğimiz diğer köylerimizde de Türk bayrağı dağıtımına devam edeceğiz. Amacımız vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bir nesil yetişmesİne katkıda bulunmak'' ifadelerini kullandı.

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