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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aizanoi Antik Kenti'nde motivasyon eğitimi

İHA

Aizanoi Antik Kenti'nde motivasyon eğitimi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde öğretim görevlisi Kudret Armağan tarafından öğrencilere yönelik motivasyon eğitimi verildi.
Çavdarhisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından sunumu yapılan motivasyon eğitimi, ilk ve ortaokul öğrencilerinden büyük ilgi gördü.
Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, pandemi sürecinde okullarından ayrı kalan öğrenciler için gerçekleştirilen etkinliklerin faydalı olduğunu ifade etti. Kaymakam Yazıcı, “Valimiz Ali Çelik’in destekleriyle başlatılan motivasyon eğitimi için iletişime geçtik. Çocuklarımızın bu eğitimden faydalanmaları ve arkadaşlarıyla bir arada olmalarını sağladık. Motivasyon eğitimi sayesinde farkındalık oluşturmak için bir organizasyon düzenledik. Kısa sürede organizasyonu gerçekleştiren Kudret Armağan’a teşekkür ediyoruz. Antik kentimiz bizim için değerli. Tapınağın önünde ilk defa düzenlenen etkinlikten 60 öğrencimiz yararlandı. Çocuklarımız mutlu, bizler de mutluyuz” dedi.
Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, “Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından geleneksel olarak eğitim vermeye başlatılan Motivasyon Tır’ının ilçemizde olmasından memnun olduk. Öğrencilerimizin de bu tür bir motivasyona ihtiyacı vardı. Çocuklarımız gönüllerince eğlendiler. İlçe Kaymakamı Armağan Yazıcı’nın destekleriyle çocuklarımız motivasyon etkinliği ile eğlenirken afet eğitimi de aldılar. Motivasyon eğitiminde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Motivasyon tırı yollarda olmaya devam edecek"
Motivasyon eğitimine katılan 7 yaşındaki Tahir Çınar Şahin, motivasyon eğitiminde hayallerini yazdığını ve çok eğlendiğini ifade ederek, eğitimi veren Kudret Armağan’a teşekkür etti.
Sınıf öğretmeni ve öğrenci velisi İshak Şahin, Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirilen motivasyon eğitiminin çocuklara faydalı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Aizanoi Antik Kenti'nde motivasyon eğitimine katılan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Semih Demirel, bu eğitimin verimli olduğunu ve çok keyif aldığını belirterek öğretim görevlisi Kudret Armağan’a teşekkür etti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) İnsan Kaynakları Bölümü Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, Kütahya Valiliği ile yola çıktıkları Motivasyon tırı projesi kapsamında, Aizanoi Antik Kenti'nde motivasyon eğitimi verdiklerini ifade etti.
Armağan, “Bu antik kentte ilk ve ortaokul öğrencilerimizle bir arada olduk, iletişim üzerine eğitimlerde bulunduk. Motivasyonlarını artırdık. Dikkat odaklanma üzerine beyin egzersizleri yaparak, öğrencilerin hayallerini ve dünyalarını genişlettik, hayallerimizi uçaklarımıza yazıp uçurduk. Öğrencilerimize, motivasyon tırı kalemliğimizi ve hediyelerimizi bırakarak motivasyon tırı yolculumuza devam ediyoruz. Bundan sonra, farklı bölgelerdeki öğrencilerimizin motivasyon düzeylerini yükselteceğiz. Motivasyon tırı yollarda olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.
Ekinliğin sonunda, yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut tarafından uçuş gösterileri ve uçurtma etkinlikleri yapıldı. Günün anısına, tapınak önünde hatıra fotoğrafları çekildi.

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