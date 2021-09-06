Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü

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Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Gümüş (66) hayatını kaybetti.

Emet ilçesi Doğanlar köyünde oturan Mustafa Gümüş´ün evine kum taşıdığı 43 PC 936 plakalı traktörü dikkatsizlik sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Gümüş hayatını kaybetti. Bölgeye gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gümüş´ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU

2021-09-06 15:56:38



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