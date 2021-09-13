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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da 20 sentetik çim futbol sahası hizmete girdi

İHA

Kütahya’da 20 sentetik çim futbol sahası hizmete girdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Özel İdaresi'nce gençlerin ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçe ve köylerde yaptırılan 20 sentetik çim futbol sahanın hizmete sunulduğunu belirtti.
1721 Ekim 2020 tarihlerinde yer teslimleri yapılan 20x40 boyutlarındaki 20 sentetik çim sahanın hizmet vermeye başladığını ifade eden İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, ”Merkez ilçe İhsaniye köyü, Pazarlar Spor Lisesi, Simav Beyceköyü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Simav Güzelyurt köyü, Simav Yemişli köyü, Şaphane Meslek Yüksekokulu, Simav Hisarbey İlkokulu, Simav Gümüşsu köyü, Simav 19 Mayıs İlk ve Ortaokulu, Gediz Altınkent köyü, Kütahya Merkez ilçe Kızılcaören köyü, Altıntaş Sevdiğin köyü, Dumlupınar Gazi İlkokulu, Aslanapa Örenköyü, Çavdarhisar Yenice Armutcuk köyü, Hisarcık Karbasan köyü, Emet Sarıayak köyü, Tavşanlı Aliköy, Domaniç Çukurca Beldesi ve Simav İMKB ortaokuluna yapılan futbol sahaları hizmet vermeye başladı” dedi.

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