Şehit polis Balcı'nın emanetinin mutlu günü

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Şehit Polis Komiser Engin Balcı’nın oğlu Kadir Balcı evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık taktı.

2016 yılında şehit düşen komiser Engin Balcı’nın oğlu Kadir Balcı bugün nişan töreni ile evlilik yolundaki ilk adımını attı. Genç çiftin nişan törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, daire müdürleri, Balcı ve Çetin aileleri ile Kadir Balcı ve nişanlısı Sümeyye Çetin’in arkadaşları katıldı.

Kadir ve Sümeye’nin nişan yüzüklerini Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık birlikte taktı. Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Vali Çelik ve Başkan Işık, aileleri tebrik etti.

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