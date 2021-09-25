Simav’da ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ buluşması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe gençlik kolları tarafından Yeni Mahalle Parkı’nda düzenlenen ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ programına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ak Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ sloganıyla başlatılan gençlik buluşmalarının ilkini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Kulat “ Gençlerimizle Dünya’yı, ülkemiz Türkiye’yi, ilimiz Kütahya’yı ve ilçemiz Simav’ı ilgilendiren konular üzerinde konuştuk. Genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten, onlarla istişare etmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu programlarımızı, ilçemizin diğer mahallelerinde de yapacağız. Liderimizin izinde ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

İlk olarak Yeni Mahalle Parkı’nda başlatılan‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’buluşmasına, Ak Parti Kütahya Gençlik Kolları İl Başkanı Üsame Doğan, Simav Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Can ve gençler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.