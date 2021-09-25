Tavşanlı'da trafik kazası, 2 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Domaniç karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. B. yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Kaza sonucu araç sürücüsü A.B. ve eşi K.B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor .

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