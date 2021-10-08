Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor

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Oğuzhan KILIÇTuna İŞLEYEN/TAŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüklerine ait söndürme araçlarının yanı sıra alevlere 3 helikopterle de müdahale ediliyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü´nce kiralanarak Eskişehir´e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere yukardan müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇTuna İŞLEYEN

2021-10-08 18:53:00



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