Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği Enstitüsü Topluluğu (İEEE) tarafından düzenlenen, Bilişim Semineri Bilsem Seminerine katıldı. Başkan Işık, burada gençlere yönelik hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği Enstitüsü Topluluğu (İEEE) tarafından düzenlenen '10. Bilişim Semineri Bilsem' konulu seminer, İİBF AmfiII Salonu'nda gerçekleşti.

Gençlere değer ve önem veren Başkan Alim Işık, katılım sağladığı seminerde, gençlerin her zaman destekçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti. Açılış konuşmasında kürsüye gelen ve gençlere hitap eden Başkan Işık, özellikle ikamet kart projesine katılım sağlayan üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Başkan Işık, “Sizleri çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü şehrin belediye başkanı olarak 2019 yılında seçim sonrasında gençlerimize bir proje ile yaklaştım. Kütahya’da öğrenim hayatınız süresince ikametgah adreslerinizi birinci adres olarak şehrimize taşırsanız, sizlerle bu şehri bütünleştirme adına ciddi projeleri birlikte yapabiliriz dedim. Bunun karşılığında o günün şartlarında su aboneliği üstüne olan öğrencilerimize yüzde 25 indirim taahhüdünde bulunduk. Esnaf Odalarımız, gruplarına göre yüzde 10 ile 30 arasında gönüllülük esnasına göre indirim sözleri oldu. Ulaşımda belli bir indirim sözümüz oldu. Gençlerimiz bize inandı ve güvendi. 11 bin civarında gencimiz adresini Kütahya’ya taşıdı. 31 Aralık 2019 TÜİK sayımlarına göre, şehrimiz ilk kez nüfusunu 250 binin üzerine taşıdı. Biz, ikametinizi Kütahya’ya taşıdığınızda, belediyeye gelecek olan kişi başına düşen gelirin peşinde değiliz. Bu şehrin 260 bin resmi nüfusu varken, 300 bine yakın fiili nüfusu var. Yani 40 bin kişi, size gelen kaynaktan yararlanarak belediyenin verdiği hizmetleri alıyor. Kalan 40 bin kişi ikametini Kütahya’ya aldırsa, onlar adına gelen payda bütçeye eklendiğinde hizmetin kalitesi daha çok artacak. Nüfusunu Kütahya’ya taşımayan arkadaşlarınızda kayıtlarını Kütahya’ya taşırsa sevinirim. Kütahya’da sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de Kütahya’ya büyük katkıları olduğunu çok iyi biliyorum. Öğrenci kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.



"Yaşanabilir kent için çalışıyoruz"

Nüfusu 250 bin ile 500 bin arasında olan belediyeler arasında gençlerin katkılarıyla yer aldıklarını ifade eden Başkan Işık, gençlere, üniversite öğrencileri ne istiyorsa imkanlar ölçüsünde yapacaklarını ifade ettiğini belirtti. Başkan Işık bu doğrultuda 29 Ekim 2021 Cumhuriyetimizin kuruluş etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet ve Gençlik Festivali’nin hayata geçtiğini hatırlattı. Başkan Işık, “Siz istediniz, biz yaptık. Bugün birçok topluluk başkanlarımız, yönetimleriyle birlikte bize geliyor. Proje paydaşı olmak kaydı ile belediyemizin imkanları ne kadarsa, size sonuna kadar açarız, gelin birlikte olalım dedik. Verdiğimiz desteğin karşılığı maddi ya da manevi olarak ölçülemez. Öncelikle sizlerin buradan memnun ayrılması lazım. Burada olduğunuz sürece, biz, sizi mutlu etmek zorundayız ve yaşanabilir bir Kütahya’yı sizlere hazırlamamız lazım. Göreve geldiğim günden bugüne, Kütahya’nın yaşanabilir bir kent olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki en kapsamlı ulaşım kart dolum sistemini hazırladıklarını ve tanıttıklarını ifade eden Başkan Işık, “Oturduğunuz yerden ulaşım kartlarınızı doldurabileceksiniz. Kredi kartınızı kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir yere giderek kart doldurmanıza gerek kalmadı. Kütahya Kart 43 uygulaması üzerinden QR Kod dahil olmak üzere, tek binimlik bileti de alabilecek şekilde bir sistemi sizlerin hizmetine sunduk. Hizmetlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.



Gençlere planlı çalışma tavsiyesi

Bu tür toplantıların bilimsel çalışmaların yanında, sosyal etkinlikler açısından, öğrencilerin birbirlerini tanıyarak gelecek yıllardaki ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Alim Işık, öğrenci topluluklarının kendi alanlarında isim yapan, başarı hikayesi olan kişileri davet ederek, öğrencilerle buluşmalarının kendileri için faydalı olacağı tavsiyesinde bulundu. Gençlere hayatlarını her zaman diliminde planlı çalışmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Işık, göreve geldiklerinde 130 proje sözü verdiklerini ifade ederek, planlı bir çalışma ile bu projelerin takibini her gün yaptığını ifade etti. Başkan Işık, “Şimdiden kendi kariyer planınızı yapın. Kendi işinizi mi yapmak istiyorsunuz? Ortak iş mi yapacaksınız? Özel sektörü mü tercih edeceksiniz ya da kamu da mı? Görev alacaksınız, bunun planlamasını şimdiden yapın” ifadelerini kullandı.

