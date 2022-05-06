(ÖZEL) Yüksek Güvenlikli Geri Gönderme Merkezi 2 ay içinde faaliyete geçiyor Kütahya İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nesrin Küçük: "Doğalgaz, su ve elektrik tesisatları da tamamlanan merkez, önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak" AB tarafından finanse edilen ve 'Yüksek güvenlikli' olarak inşa edilen merkez, İHA tarafından havadan da görüntülendi

Kamu düzenini bozan ya da kaçak yollarla ülkede bulunan yabancılar için Kütahya'da yaptırılan 'Yüksek Güvenlikli Geri Gönderme Merkezi'nin 2 ay içinde faaliyete geçeceği bildirildi.

Kütahya İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nesrin Küçük, merkezle ilgili 2 yıldır devam eden yapım çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Küçük, "Kütahya'da Geri Gönderme Merkezi 400 kişi kapasiteli. Merkez 2 yıldır inşaat halindeydi. 73 güvenlik görevlisi 2 şoför, 18 kişilik temizlik görevlisi var. İki tekniker ve gelecek olan gıda mühendisi, berber ve kuaför gibi yeni birimler açılacak. Doğalgaz, su ve elektrik tamam. Yolumuz yapıldı. Merkez en geç iki ay içinde faaliyete geçecek" diye konuştu.

Kütahya Eskişehir karayolu üzerindeki bölgede yaptırılan ve 400 kişi kapasiteli merkezde, kamu düzenini bozan ya da yasa dışı yollarla Kütahya'da yaşayan yabancıların sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasına kadar gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

Avrupa Birliği'nce (AB) finanse edilen ve 'Yüksek güvenlikli' olarak yapılan merkez, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Kütahya'da bin 900'u Suriyeli olmak üzere toplam 13 bin yabancı uyruklu kişinin yaşadığı öğrenildi.

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