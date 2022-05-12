Şaphane’de Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği zararlısı ile mücadele çalışmalarının başlama zamanının tespitine yönelik olarak feromon tuzakları yerleştirilme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçenin en önemli gelir kaynağı olan kiraz bahçelerinde Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) zararlısı ile mücadele çalışmalarının başlama zamanının tespitine yönelik olarak feromon tuzakları yerleştirilmeye devam edildiği, sahada bulunan tuzakların ise günlük olarak takiplerinin yapıldığı belirtildi.

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