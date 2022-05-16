DPÜ TUBİF’te Yüksek İrtifadan Gastronomi Sohbetleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde “Yüksek İrtifadan Gastronomi Sohbetleri” isimli söyleşi gerçekleştirildi.

TUBİF Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye konuşmacılar Kaptan Pilot İlyas Aldemir ile Şef Mehmet Taş'ın yanı sıra söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Yaklaşık üç buçuk saat süren söyleşide konuşmacılar İlyas Aldemir ve Mehmet Taş katılımcılara havacılık sektöründeki tecrübelerini aktararak bilgi paylaşımında bulundular ve izleyicilerin merak ettikleri soruları yanıtladılar.

Etkinlik sonunda aynı zamanda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer tarafından konuşmacılar Aldemir ve Taş'a teşekkür edildi ve plaket sunuldu.

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