DPÜ bir kez daha THE sıralamasına girdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) dünyanın önde gelen üniversite değerlendirme sistemlerinden birisi olan Times Higher Education’ın (THE) Asya Üniversiteleri sıralamasında kendine yer buldu.

Dumlupınar Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversite değerlendirme sistemlerinden birisi olan THE Dünya Üniversite Sıralaması’nda (Times Higher Education World University Rankings) eğitim, öğretim, araştırma, atıf, endüstriyel sektör geliri ve uluslararası görünüm olmak üzere 5 ayrı başlık altında yapılan değerlendirme sonucunda 2022 yılında Türkiye'den sıralamaya kabul edilen 66 üniversite arasında 38. sırada, Asya üniversitelerinin yer aldığı sıralamasında ise 501+ bandında kendine yer buldu.



“Yeni hedefimiz daha üst sıralara yükselmek”

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, yeni hedeflerinin daha üst sıralara yükselmek olduğuğunu belirtti.

Prof. Dr. Göçmez, “THE World University Rankings tarafından yapılan Asya bölgesi sıralama kendi içinde alt başlıklara sahip olan 5 ana başlık altında yapılıyor. Eğitimöğretim (yüzde 25), araştırma (yüzde 30), atıf (yüzde 30), endüstriyel gelir (yüzde 7,5) ve uluslararası görünüm (yüzde 7,5) ana başlıklarının her birisi ise daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılabilmesi için 8 ayrı alt başlıkta da veriler listeleniyor. İlk kez Aralık’ta bu listede yer aldığımızda çalışmalarımızın karşılığını almak bizi çok memnun etmişti. O sonuçlar da bizi çalışmalarımızı hızlandırmamız konusunda teşvik etmişti. Artık çalışmalarımızı daha üst sıralara yükselme üzerine yoğunlaştırıyoruz ” dedi.



“Bu listede kalıcı olacağımızı ifade etmiştik”

DPÜ’nün THE Asya Sıralamasındaki pozisyonunu değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Aralık ayında ilk kez yer aldığımız THE sıralaması açıklandığında 2022 yılında bu listede kalıcı olacağımızı ve çalışmalarımızı bu yönde geliştirdiğimizi ve Yükseköğretim Kurulunun Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda THE sıralamasının önemini ifade etmiştik. Açıklanan bu listenin bizleri doğrulaması çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ettiğimizi gösteriyor. THE ile beraber tüm uluslararası listelerde var olmaya devam edeceğiz. Ancak açıklanan her listede de hedefimizi daha üst basamaklar olarak güncelleyeceğiz. Bu başarımızda payı olan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor ve başarılarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.

