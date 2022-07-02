Gediz’de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılara Gediz Kaymakamlığı ve protokol üyeleri tarafından veda yemeği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Gediz’de görev yapan hakimler Zafer Tuğrul Sarıarslan’ın tayini Sivas Hakimliği'ne, hakim Seçil İhtiyar’ın Rize Pazar Hakimliğine, Hakim Emine Karadeniz’in ise tayini Malkara Hakimliği’ne çıktı. Görev yapan Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Madanoğlu’nun tayini Aksaray Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı’na, Cumhuriyet Savcısı Elif Yağcı’nın ise tayini Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı’na çıktı.

Gediz İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker’in ise tayini Kütahya’ya çıktı.

Tayini çıkan ve kısa zaman içerisinde Gediz’den ayrılacak olan hakim, savcılar ve Jandarma Komutanı için Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve protokol üyeleri tarafından veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Alkan, görev süresi boyunca özverili bir şekilde çalışan hakim ve savcılara teşekkür ederek yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

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