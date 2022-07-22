DPÜ Tezli Yüksek Lisans Programı ilk mezununu verdi

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Fakülte öğretim üyeleri tarafından yürütülen Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ilk mezununu verdi.

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