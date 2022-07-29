Vali Çelik, “Aizanoi Antik Kenti’mizi harabe görüntülerden kurtarıyoruz”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’ni harabe görüntülerden kurtaracaklarını ifade etti.

Zeus Tapınağı’nın karşısında yer alan tarihi konakların restorasyon çalışmalarıyla eski güzelliğine kavuşmaya başladığını söyleyen Vali Çelik,” Proje tamamlandığında bu tarihi konaklar; kazı deneyimleme evi, çini ve seramik, hediyelik eşya tasarım, tekstil atölyeleri ve antik kafe olarak hizmete sunulacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.