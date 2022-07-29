Şaphane’de çiftçiler sulama konusunda bilgilendirildi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde tarımsal sulamada su israfının önlenmesi, kuraklıkla mücadele, su erozyonu ve tuzlulukla mücadele ve basınçlı sulama sistemlerinin faydaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konuyla ilgili Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Müdürlüğümüzce ilçemiz Kızılkoltuk köyünde bulunan tarımsal sulama tesisi ile ilgili yöremiz çiftçilerine tarımsal sulamada su israfının önlenmesi, kuraklıkla mücadele, su erozyonu ve tuzlulukla mücadele ve basınçlı sulama sistemlerinin faydaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı icra edilmiştir” denildi.

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