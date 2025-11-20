Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kütahya - Sivrihisar kaç kilometre? Kütahya - Sivrihisar arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Kütahya - Sivrihisar kaç kilometre? Kütahya - Sivrihisar arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Kütahya ile Sivrihisar arasındaki yolculuk özellikle İç Anadolu'ya doğru ilerleyen sürücüler tarafından sıkça araştırılıyor. Kütahya - Sivrihisar kaç kilometre sorusu hem günlük seyahatlerde hem de uzun yol planlarında merak edilen bir başlık oluyor. Güzergahın büyük kısmı bölünmüş yol üzerinden ilerlediği için sürücülere rahat bir rota sunuyor. Ancak yolun hangi bölümünde hız sınırlarının değiştiğini bilmek, süre hesaplamalarında önemli bir kriter.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 10:39 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya - Sivrihisar kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya - Sivrihisar kaç km şeklindeki arayışlar artarken özellikle yolun ova kesimlerinde hava şartlarının zaman zaman yolculuğu etkileyebildiği de biliniyor. Kütahya - Sivrihisar mesafe ne kadar merak edenler için güzergahın alternatif seçenekleri de bulunuyor. Kütahya - Sivrihisar ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı ise hem seçilen yola hem de trafik yoğunluğuna göre farklılık gösterebiliyor.

        Kütahya’dan yola çıkanların Eskişehir yönüne devam ederek Sivrihisar’a ulaşması en bilinen güzergah. Bu rotada yol boyunca hem şehir merkezine yakın hem de kırsal bölgelere açılan farklı bağlantı yolları mevcut. Özellikle Eskişehir çevresinde yoğunlaşan trafik zaman zaman yolculuk süresini uzatabiliyor. Bu nedenle sabah ve akşam zirve saatlerin dışında yola çıkmak çoğu zaman daha sağlıklı olabiliyoor. Güzergah boyunca akaryakıt istasyonları, dinlenme alanları ve kısa molalar için uygun durak noktaları bulunuyor. Yolun büyük bölümü düz ve akıcı olduğu için uzun yol yorgunluğunu minimumda tutuyor. Yolculuk hızına bağlı olarak sürenin aşağı yukarı hangi aralıkta değiştiğini görmek isteyenler için Kütahya - Sivrihisar kaç kilometre sorusunun detayları haberin devamında netleşiyor. Ayrıca İç Anadolu’nun karakteristik karasal iklimi nedeniyle kış aylarında sabah erken saatlerde oluşan buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmasında fayda var.

        KÜTAHYA - SİVRİHİSAR KAÇ KİLOMETRE?

        Kütahya - Sivrihisar kaç kilometre sorusunun yanıtı ortalama 145 kilometre olarak öne çıkıyor. Bu mesafe seçilen rotaya göre birkaç kilometre fark gösterebiliyor. En sık tercih edilen yol ise Kütahya’dan Eskişehir yönüne ilerleyip Sivrihisar’a ulaşan ana karayolu. Araç sahipleri hem yol kalitesi hem de süre açısından bu rotayı pratik buluyor. Mesafenin kısa sayılabilecek bir uzunlukta olması, günübirlik ziyaretleri veya iş seyahatlerini oldukça kolay hale getiriyor. Mesafenin sabit olmaması özellikle şehir içi çıkışlarında trafik akışına göre değişkenlik gösterebiliyor, bu da sürücülerin süre hesaplamalarında dikkat etmesi gereken bir unsur oluyor.

        KÜTAHYA - SİVRİHİSAR KAÇ KM?

        Kütahya - Sivrihisar kaç km araştıranlar için karayolundan gidildiğinde ortalama uzunluk 145 km olarak hesaplanıyor. Bu güzergah, Eskişehir üzerinden ilerlediği için hem konforlu hem de iyi işaretlendirilmiş bir yol sunuyor. Rota üzerinde kısa süreli hız değişimleri olsa da genel olarak akıcı bir yolculuk sağlıyor. Bölgedeki yol çalışmaları dönem dönem mesafeyi değil ancak sürüş temposunu etkileyebiliyor. Bu nedenle yolculuğa çıkmadan önce güncel trafik bilgisine bakmak faydalı olabilir. Hem ticari araçlar hem de özel araç kullanıcıları için bu mesafenin hem ekonomik hem de pratik olduğu belirtiliyor.

        KÜTAHYA - SİVRİHİSAR MESAFE NE KADAR?

        Kütahya - Sivrihisar mesafe ne kadar sorusunun cevabı yalnızca kilometre ölçüsünden ibaret değil. Yolculuğun karakteri, yol yapısı ve bağlantı noktaları da mesafe algısını etkiliyor. 145 km’lik rota boyunca hem kırsal hem de yerleşim alanlarının içinden geçen bölümler bulunuyor. Bu da sürücülere farklı manzara alternatifleri sunuyor. Mesafenin nispeten kısa olması nedeniyle uzun yakıt ikmallerine gerek kalmadan yol tamamlanabiliyor. Ayrıca güzergahın büyük kısmı düz ova yolundan geçtiği için yolculuğun yoruculuğu minimum seviyede hissediliyor. Rotada hem geniş şeritli yollar hem de güvenli geçiş noktaları bulunması nedeniyle sürücüler bu mesafeyi sorunsuz bir şekilde tamamlayabiliyor.

        KÜTAHYA - SİVRİHİSAR NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Kütahya - Sivrihisar ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı ortalama 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında değişiyor. Bu süre, yolculuğun akıcılığına ve yoğunluk durumuna bağlı olarak kısalıp uzayabiliyor. Özellikle Eskişehir çevresinde trafiğin arttığı saatlerde süre uzasa da günün sakin saatlerinde yol oldukça hızlı ilerliyor. Ortalama hız sınırlarına uyan bir sürücü için bu rota oldukça rahat tamamlanıyor. Yol boyunca yeterli dinlenme ve ihtiyaç noktası bulunduğu için aileler de bu güzergahı gönül rahatlığıyla tercih ediyor. Ayrıca kış döneminde sis ve buzlanma etkisi görülebileceği için sürelerde küçük değişiklikler yaşanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!