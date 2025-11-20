Kütahya - Sivrihisar kaç kilometre? Kütahya - Sivrihisar arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kütahya - Sivrihisar kaç km şeklindeki arayışlar artarken özellikle yolun ova kesimlerinde hava şartlarının zaman zaman yolculuğu etkileyebildiği de biliniyor. Kütahya - Sivrihisar mesafe ne kadar merak edenler için güzergahın alternatif seçenekleri de bulunuyor. Kütahya - Sivrihisar ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı ise hem seçilen yola hem de trafik yoğunluğuna göre farklılık gösterebiliyor.

Kütahya’dan yola çıkanların Eskişehir yönüne devam ederek Sivrihisar’a ulaşması en bilinen güzergah. Bu rotada yol boyunca hem şehir merkezine yakın hem de kırsal bölgelere açılan farklı bağlantı yolları mevcut. Özellikle Eskişehir çevresinde yoğunlaşan trafik zaman zaman yolculuk süresini uzatabiliyor. Bu nedenle sabah ve akşam zirve saatlerin dışında yola çıkmak çoğu zaman daha sağlıklı olabiliyoor. Güzergah boyunca akaryakıt istasyonları, dinlenme alanları ve kısa molalar için uygun durak noktaları bulunuyor. Yolun büyük bölümü düz ve akıcı olduğu için uzun yol yorgunluğunu minimumda tutuyor. Yolculuk hızına bağlı olarak sürenin aşağı yukarı hangi aralıkta değiştiğini görmek isteyenler için Kütahya - Sivrihisar kaç kilometre sorusunun detayları haberin devamında netleşiyor. Ayrıca İç Anadolu’nun karakteristik karasal iklimi nedeniyle kış aylarında sabah erken saatlerde oluşan buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmasında fayda var.

KÜTAHYA - SİVRİHİSAR KAÇ KİLOMETRE? Kütahya - Sivrihisar kaç kilometre sorusunun yanıtı ortalama 145 kilometre olarak öne çıkıyor. Bu mesafe seçilen rotaya göre birkaç kilometre fark gösterebiliyor. En sık tercih edilen yol ise Kütahya'dan Eskişehir yönüne ilerleyip Sivrihisar'a ulaşan ana karayolu. Araç sahipleri hem yol kalitesi hem de süre açısından bu rotayı pratik buluyor. Mesafenin kısa sayılabilecek bir uzunlukta olması, günübirlik ziyaretleri veya iş seyahatlerini oldukça kolay hale getiriyor. Mesafenin sabit olmaması özellikle şehir içi çıkışlarında trafik akışına göre değişkenlik gösterebiliyor, bu da sürücülerin süre hesaplamalarında dikkat etmesi gereken bir unsur oluyor.