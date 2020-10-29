Kütahya'da DEAŞ operasyonu

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.A, B.A, R.D. ve T.S. yakalandı. Suriye’nin Haseke Daşişa bölgesinde 2018 yılında yapılan baskında ele geçirilen örgüt mensuplarına ait listede isimleri bulunan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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