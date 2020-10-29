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Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı

Kütahya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Kütahya'da DEAŞ operasyonu
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AA

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.A, B.A, R.D. ve T.S. yakalandı. Suriye’nin Haseke Daşişa bölgesinde 2018 yılında yapılan baskında ele geçirilen örgüt mensuplarına ait listede isimleri bulunan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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