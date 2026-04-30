        Kütahya'da hayvanlarına bakmak için ATV ile yola çıkan kadın hayatını kaybetti

        Kütahya’da hayvanlarına bakmak için ATV ile yola çıkan kadın hayatını kaybetti

        Kütahya'da hayvanlarına bakmak için ATV ile yola çıkan Havva Koç, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Ekipler, Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Hayvanlara bakmaya çıkmıştı, öldü
        Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen arazi tipi motosikletin (ATV) altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        HAYVANLARA BAKMAYA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre kaza; Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Havva Koç, arazide bulunan ağılındaki hayvanlarına bakmak üzere ATV ile yola çıktı.

        ATV DEVRİLDİ

        Koç’un kullandığı araç, arazi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        AĞIR YARALANDI

        Kazada devrilen aracın altında kalan Havva Koç ağır şekilde yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Koç’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası