Kütahya’da hayvanlarına bakmak için ATV ile yola çıkan kadın hayatını kaybetti
Kütahya'da hayvanlarına bakmak için ATV ile yola çıkan Havva Koç, aracın devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Ekipler, Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen arazi tipi motosikletin (ATV) altında kalan kadın hayatını kaybetti.
HAYVANLARA BAKMAYA ÇIKTI
İHA'daki habere göre kaza; Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Havva Koç, arazide bulunan ağılındaki hayvanlarına bakmak üzere ATV ile yola çıktı.
ATV DEVRİLDİ
Koç’un kullandığı araç, arazi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
AĞIR YARALANDI
Kazada devrilen aracın altında kalan Havva Koç ağır şekilde yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Koç’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.