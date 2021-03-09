Kutsal Damacana filmi oyuncuları kimler, Kutsal Damacana konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2007 yılı yapımı komedi türündeki filmin başrolünde Şafak Sezer ile Ersin Korkut yer alıyor.
KUTSAL DAMACANA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Şafak Sezer-Fikret
Ersin Korkut-Asım
Eyşan Özhim-Deniz
Büşra Pekin-Selen
Berivan Karaman-Aydagül
Yıldırım Memişoğlu-Papaz Artin
Settar Tanrıöğen-Üfürükçü Hoca
Erdal Tosun-Erdal
Şahin Irmak-Doktor
Hüseyin Elmalıpınar-Kabadayı
Enis Temizel-Lucifer
KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU
Hayatını gemilerde tayfalık yapıp geçiren Fikret, artık İstanbul’a demirleyip yerleşik bir yaşam seçer. Hayatı kendisinden öğrenen ve bir dediğini iki etmeyen saf arkadaşı Asım’la bir gün karşılarına çıkacak olan o büyük fırsatı umut ederek yuvarlanıp giderler. Yaşadığı semtteki kilisesinin papazı Artin’in Vatikan’a gitmesini fırsat bilen ve kilisenin nimetlerini kendi tezgâhına uydurup geçinmeye devam eden Fikret ve can yoldaşı Asım’ın karşısına bir gün gerçekten hiç beklenmedik bir iş gelir. Ne Fikret’i kilisenin papazı sanıp başlarına gelen sihirli bir olayın çözümü için bu sahte papazdan çare uman aile kendi başlarına geleceklerden, ne de sahte papaz Fikret karşısına çıkacak olan büyük sürprizden haberdardır.
Daha sonra filmin devamı niteliğindeki Kutsal Damacana 2 çekildi.
KUTSAL DAMACANA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır.
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