Kutsal Damacana filmi oyuncuları kimler, Kutsal Damacana konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2007 yılı yapımı komedi türündeki filmin başrolünde Şafak Sezer ile Ersin Korkut yer alıyor.

KUTSAL DAMACANA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şafak Sezer-Fikret

Ersin Korkut-Asım

Eyşan Özhim-Deniz

Büşra Pekin-Selen

Berivan Karaman-Aydagül

Yıldırım Memişoğlu-Papaz Artin

Settar Tanrıöğen-Üfürükçü Hoca

Erdal Tosun-Erdal

Şahin Irmak-Doktor

Hüseyin Elmalıpınar-Kabadayı

Enis Temizel-Lucifer

KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU

Hayatını gemilerde tayfalık yapıp geçiren Fikret, artık İstanbul’a demirleyip yerleşik bir yaşam seçer. Hayatı kendisinden öğrenen ve bir dediğini iki etmeyen saf arkadaşı Asım’la bir gün karşılarına çıkacak olan o büyük fırsatı umut ederek yuvarlanıp giderler. Yaşadığı semtteki kilisesinin papazı Artin’in Vatikan’a gitmesini fırsat bilen ve kilisenin nimetlerini kendi tezgâhına uydurup geçinmeye devam eden Fikret ve can yoldaşı Asım’ın karşısına bir gün gerçekten hiç beklenmedik bir iş gelir. Ne Fikret’i kilisenin papazı sanıp başlarına gelen sihirli bir olayın çözümü için bu sahte papazdan çare uman aile kendi başlarına geleceklerden, ne de sahte papaz Fikret karşısına çıkacak olan büyük sürprizden haberdardır.

Daha sonra filmin devamı niteliğindeki Kutsal Damacana 2 çekildi.

KUTSAL DAMACANA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır.