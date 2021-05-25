Kuveyt parlamentosunda koltuk krizi 0:00 / 0:00

Reuters

Parlamentodan bir sözcü, Kuveyt'te muhalif milletvekillerinin bakanlara ayrılan koltuklarda oturduğunu ve hükûmetin muhalif milletvekillerinin bu hareketinden sonra salı günkü oturuma katılmayı reddettiğini bildirdi. Benzer bir ikinci olayın yaşanmasının oturumların ilerlemesi için engel teşkil edeceğini söyledi.

50 seçilmiş üyeden 26'sı pazartesi günü tweet atarak: "Yalnızca başbakan kürsüye çıkarsa sorgulanacak bir oturum olacak.'' ifadesini kullandı. Kuveytli muhalif milletvekillerinin bu hareketi, başbakanı sorgulamak için yapılan bir eylem olarak algılandı.

Kuveytli analist Sajed el Abdali, parlamentonun dağılması, ateşe yakıt dökmek anlamına gelir açıklamasından bulundu. Parlamentonun dağılmasının yalnızca muhalefete yarayacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, parlamentonun feshinin zor olacağını çünkü parlamentonun yaz tatilinden önce devlet bütçesini onaylaması gerektiğini söyledi.

KUVEYT'TE SİYASİ KRİZ

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, parlamentoda aylar süren çekişme nedeniyle şubat ayında meclis oturumlarını geçici olarak askıya almıştı.

Kuveyt Ulusal Meclisi ve Kuveyt Kabinesi arasında son çekişme hükûmet ve seçilmiş meclis arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, ''Kuveyt'te Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, devlet meseleleri üzerinde nihai söz hakkına sahip olsa da Kuveyt, seçilmiş bir parlamentoya yasaları engelleyebilecek ve bakanları sorgulayabilecek önemli yetkiler veren tek Körfez monarşisi.''

Aralık seçimlerinden sonra milletvekillerinin çoğunluğu Başbakanı ve Bakanı bazı konularda sorgulamak için oy kullandı. Hükümet istifa ederek karşılık verdi ve Şeyh Sabah, mart ayında yeni bir kabine seçti.