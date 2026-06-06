Kuveyt'te patlama, Bahreyn'de siren sesleri

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından düşman füze ve İHA saldırılarına karşı koyulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerince gerçekleştirilen önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Ordu açıklamasında, Kuveyt vatandaşlarından ve ülkedeki yabancılardan ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI

Kuveyt’te patlama seslerinin duyulmasının ardından Bahreyn’de de sirenler çaldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Kuveyt’te patlama seslerinin duyulmasının Bahreyn'de de sirenlerin devreye girmesi üzerine Bahreynliler ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin haberlerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi çağrısında bulunuldu.