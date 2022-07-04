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Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyumcunun üniversiteli oğlu komşu kuyumcuyu öldürdü
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Üniversiteli genç dehşet saçtı! Kuyumcu babasının kuyumcu komşusunu kurşun yağdırdı

Konya'da kuyumcunun üniversite öğrencisi oğlu, babasının kuyumcu komşusu ile arasındaki tartışmada dehşet saçtı. Yan komşuları kuyumcu Yusuf Şahin ile tartıştıktan sonra dükkanlarına geri dönen Osman Y., bir süre sonra tekrar gittiği iş yerinde Yusuf Şahin'e tabancayla kurşun yağdırdı

Kuyumcunun üniversiteli oğlu komşu kuyumcuyu öldürdü
Kuyumcunun üniversiteli oğlu komşu kuyumcuyu öldürdü
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DHA

Konya'da üniversite öğrencisi Osman Y. (27), tartıştığı kuyumcu Yusuf Şahin'i (60) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Halit Y.'nin üniversite öğrencisi olan oğlu Osman Y., yan komşuları kuyumcu Yusuf Şahin'in iş yerine gitti. Burada taraflar tartıştı.

DÜKKANA TEKRAR GİDİP KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın ardından dükkanlarına geri döndükten bir süre sonra tekrar komşu iş yerine giden Osman Y., yanındaki tabanca ile Şahin'e kurşun yağdırdı. Şahin kanlar içinde yere yığıldı, Osman Y. ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesine rağmen Yusuf Şahin, hayatını kaybetti. Olay yerine gene Şahin'in yakınları sinir krizi geçirdi. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Osman Y. de polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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