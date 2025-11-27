Kuzey Akım sabotajı şüphelisi iade edildi

İtalya'nın, Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarını Eylül 2022'de sabote etmek suçlamasıyla yakalanan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov'u Almanya'ya iade ettiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Federal Başsavcılığa dayandırdığı haberinde, İtalyan makamlarının, 49 yaşındaki Kuznietsov'u Alman polisine teslim ettiği belirtildi.

Şüphelinin bir helikopterle Alman polisi eşliğinde Almanya'ya getirildiği aktarılan haberde, Kuznietsov'un yarın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.

Ukraynalı şüphelinin Almanya'da yargılanmasının planlandığı kaydedildi.

Kuzey Akım sabotajı

Kuzey Akım sabotajının şüphelisi Kuznietsov, Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emriyle İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında 21 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Bologna Mahkemesi, eylül ayında Kuznietsov'un, Almanya'ya iadesine karar vermiş ancak savunma tarafının itirazı üzerine İtalyan Yargıtayı ekim ayında bu kararı bozmuştu.

Yargıtay'ın geri gönderdiği dosyaya yeniden bakan Bologna Mahkemesi son olarak 27 Ekim'de bir kez daha Kuznietsov'un Almanya'ya iadesi yönünde karar almış, Yargıtay da bu kararı 20 Kasım'da onamıştı.