Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kuzey Akım Sabotajı şüphelisi iade edildi | Dış Haberler

        Kuzey Akım sabotajı şüphelisi iade edildi

        İtalyan makamlarının Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarını sabote etmek suçlamasıyla yakalanan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov'u Almanya'ya iade ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 21:47 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Akım sabotajı şüphelisi iade edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya'nın, Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarını Eylül 2022'de sabote etmek suçlamasıyla yakalanan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov'u Almanya'ya iade ettiği bildirildi.

        Alman Haber Ajansı DPA'nın Federal Başsavcılığa dayandırdığı haberinde, İtalyan makamlarının, 49 yaşındaki Kuznietsov'u Alman polisine teslim ettiği belirtildi.

        Şüphelinin bir helikopterle Alman polisi eşliğinde Almanya'ya getirildiği aktarılan haberde, Kuznietsov'un yarın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.

        Ukraynalı şüphelinin Almanya'da yargılanmasının planlandığı kaydedildi.

        Kuzey Akım sabotajı

        Kuzey Akım sabotajının şüphelisi Kuznietsov, Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emriyle İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında 21 Ağustos'ta yakalanmıştı.

        REKLAM

        Bologna Mahkemesi, eylül ayında Kuznietsov'un, Almanya'ya iadesine karar vermiş ancak savunma tarafının itirazı üzerine İtalyan Yargıtayı ekim ayında bu kararı bozmuştu.

        Yargıtay'ın geri gönderdiği dosyaya yeniden bakan Bologna Mahkemesi son olarak 27 Ekim'de bir kez daha Kuznietsov'un Almanya'ya iadesi yönünde karar almış, Yargıtay da bu kararı 20 Kasım'da onamıştı.

        Kuznietsov'un, Eylül 2022'de Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu iddia edilmişti.

        Şüpheli ve suç ortaklarının, bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri öne sürülmüştü.

        *Fotoğraf AP aracılığıyla servis edilmiştir, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kuzey Akım
        #sabotaj
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor