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HaberlerGündem

Kuzey Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak hava operasyonu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

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