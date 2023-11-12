Haberler Dünya Kuzey ışıkları bu yıl hem Türkiye'de hem Avrupa'da bir kez daha görülebilir

Kuzey ışıkları bu yıl hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok kez daha görülebilir Bilim insanları "Aurora borealis" olarak bilinen Kuzey Işıkları'nın bu yıl birçok kez görüleceğini düşünüyor. Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde de Kuzey Işıkları kış içerisinde birkaç kez daha görülebilir Habertürk Giriş: 12.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 09:58 facebook

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Norveçli bilim insanları kış aylarında Kuzey Işıkları'nın bu yıl daha sık görüleceğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye gibi birçok ülke Kuzey Işıkları'na tanıklık etti.

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GÜNEŞ SOLAR MAKSİMUM SEVİYEDE Güneş 11 yıllık aktivite döngüsüne sahiptir. Bu döngülerin sakin kısmına "Solar minimum" denir ve solar minimum en son 2019 yılında görüldü. Zirve yaptığı döneme ise "Solar maksimum" deniyor. Bu dönemde güneş lekeleri artıyor ve patlamalar sıklaşıyor.