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Kuzey Kore'den kendilerine sığınan insanlara yardım teklif eden CCD Teşkilatı, kendilerini 'büyük kötülük' ismini verdikleri Kuzey Kore'nin mevcut rejimini yıkmaya adadıklarını söyledi.
2017'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur havaalanında iki kadın tarafından babası (Kim Jong Un'un üvey abisi) zehirlenerek öldürülen Kim Han Sol'un online videosunu yayımlayarak kendisini koruma sözü veren CCD grubu ilk defa o zaman ortaya çıktı.
CCD grubu, Japonya'nın işgaline karşı Kore'nin bağımsızlığı için Kore hareketinin kuruluşunun 100. Yılına denk gelen Cuma günü web sitelerinde Korece ve İngilizce olarak uzun bir bildiri yayımlayarak kendisini Free Joseon'un (Özgür Kore) meşru geçici hükümeti olarak ilan etti. Grup kendilerinin Kim Han Sol'un koruyucusu olduğunu belirtti.
CCD, "Biz kendimizi, insan ruhuna bulaşmış büyük kötülüğü tamamen yıkmaya adadık. Biz Pyongyang'a tamamen geri dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
CCD, Kendisinin Kuzey Kore halkının tek meşru temsilcisi olduğunu, insan haklarına, insanlığa saygı duyan, kadın, erkek ve çocukların şerefine saygı duyan bir ülkenin temellerini kurmaya devam ettiklerini söyledi. CDD, "Joseon (Kore) özgür olmalı ve olacaktır. Ayağa kalk, köleliği reddedip ayağa kalk!" dedi.
Grup, eski tarz siyah beyaz hanbok (geleneksel Kore giysisi) giymiş ve yüzü bulanık ve önden ve arkadan videosu çekilmiş bir kadının açıklamasını yayımladı.
Hakkında çok az şey bilinen CCD'nin arkasında kimin bulunduğu bilinmediği, ancak grubun Güney Kore İstihbaratı ile bağlantısı olduğu spekülasyonlarının yapıldığı belirtiliyor.
Zaman zaman ailesinin katı rejimini eleştiren, 2003 yılında sürgüne gönderilen, Kuzey Kore Lideri Kim Jon Il'in büyük oğlu olan Kim Jong Nam, Eylül 2017'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da iki kadın tarafından VX sinir gazı kullanılarak öldürülmüştü.
Kuzey Kore'den kendilerine sığınmak isteyen vatandaşlara yardım ettiğini söyleyen CCD, kendilerine yardım ettikleri için Hollanda, Çin ve ABD'ye teşekkür etti.
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