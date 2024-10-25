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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Kuzey Kore'den Rusya'ya asker gönderdi iddiasına yanıt | Dış Haberler

        Kuzey Kore'den Rusya'ya asker gönderdi iddiasına yanıt

        Kuzey Kore yönetimi, "Rusya'ya asker gönderdiği yönündeki haberlerin doğru olması halinde" bunun uluslararası hukuka uygun olacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:21
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        Kuzey Kore'den Rusya'ya asker gönderdi iddiasına yanıt
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        Seul merkezli Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Rusya ile İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong-gyu, ülkesinin Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rusya'ya asker gönderdiğine yönelik haberler hakkında, "Eğer dünya medyasının bahsettiği gibi bir şey varsa bunun uluslararası hukuk kurallarına uygun bir eylem olacağını düşünüyorum." dedi.

        ASKER SEVKİYATI TEYİT ETMEKTEN KAÇINDI

        Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini yasa dışı olarak nitelendirmek isteyen güçler olacağını belirterek, Savunma Bakanlığının yetki alanına giren konulara müdahale etmediğini vurguladı ve asker sevkiyatını teyit etmekten kaçındı.

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        Kim'in bu açıklaması, Güney Kore medyasında, Pyongyang yönetiminin asker sevkiyatını üstü kapalı olarak kabul ettiği şeklinde yorumlandı.

        PUTİN, HABERLERİ YALANLAMAYI REDDETTİ

        Pyongyang'ın asker sevkiyatına ilişkin ifadeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haberleri yalanlamayı reddederek, "Kuzey Kore yönetiminin yaptığımız anlaşmaları ciddiye aldığından hiçbir zaman şüphe etmedik ancak bu anlaşmanın 4. maddesi gereği neyi ne şekilde yapacağımız bizim işimiz." demesinin ardından geldi.

        Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiğini ve aralık ayına kadar toplam 10 bin askerin bu ülkeye konuşlandırılacağını iddia etmişti. Kuzey Kore askerlerinin, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya destek amacıyla bu ülkeye sevk edildiği öne sürülmüştü.

        UKRAYNA, KUZEY KORE ASKERLERİNİN KURSK BÖLGESİNE GETİRİLDİĞİNİ KAYDETMİŞTİ

        Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) de Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiğini iddia etmişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İstihbarata göre Rusya, 27-28 Ekim'de ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak. Bu, Kazan’da bugünlerde dolaşan dezenformasyonun aksine Rusya’nın açıkça gerilimi tırmandırma adımıdır." açıklamasını yapmıştı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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