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Haberler Dünya Asya-Pasifik Kuzey Kore füze denemesi yaptı, Japonya alarma geçti
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Kuzey Kore'nin füze denemesi Japonya'yı alarma geçirdi

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyuran Japonya hükümeti, Hokkaido bölgesinde yaşayan vatandaşlarına tahliye çağrısında bulundu

Kuzey Kore füze denemesi yaptı, Japonya alarma geçti
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AA

Japon hükümeti Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu, "J-Alert" erken uyarı sistemi, halka tahliye çağrısı yaptı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 08.00 sularında balistik füze fırlattığını açıkladı. Japonya Sahil Güvenliği, balistik füzenin, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesi içine düşebileceği mesajı yayımladı.

HALKA TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI, HIZLI TREN SEFERLERİ DURDURULDU

AA'nın haberine göre "J-Alert" erken uyarı sistemi, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı.

Bakanlık, balistik füzenin Hokkaido açıklarına düştüğünü duyurdu. Bölgedeki tahliye çağrısı geri çekildi.

Bölge genelinde hızlı tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından yapıldığını teyit etti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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