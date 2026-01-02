Habertürk
Habertürk
        Kuzey Kore lideri Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi "varis" tartışmalarını alevlendirdi | Dış Haberler

        Kuzey Kore lideri Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi "varis" tartışmalarını alevlendirdi

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yılın ilk gününde sembolik öneme sahip aile anıtını kızı Kim Ju-ae ile ziyaret etmesi, "kızını varisi olarak gördüğüne" yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 02.01.2026 - 10:15
        Kuzey Kore'de varis tartışmaları alevlendi
        Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, yeni yılın başlangıcı münasebetiyle dün ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un ve diğer aile üyelerinin anıt mezarının bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti.

        Üst düzey hükümet yetkililerinin de katıldığı ziyarete ilişkin görüntülerde, Ju-ae'nin babasıyla birlikte ön safta ve en ortada yer aldığı görüldü.

        The Associated Press ajansına konuşan Güney Koreli uzmanlar, "Kuzey Kore rejiminin meşruiyetinin simgesi" şeklinde tanımladıkları bu saraya yapılan ziyaretin, siyasi açıdan planlanmış bir hamle olduğunu savundu.

        Güney Kore'nin Yonhap ajansına konuşan uzmanlar da 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'nin bu ziyaretle "potansiyel varis olarak göz önüne" getirilmesinin amaçlandığını öne sürdü.

        Uzmanlar, Kore İşçi Partisi'nin bu yılın başlarında düzenlenmesi beklenen ve 5 yıllık kalkınma planının belirleneceği 9'uncu Kongresi'nde, Ju-ae'nin statüsünün de açıklığa kavuşturulacağını düşünüyor.

        Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babası Kim Jong-un'a eşlik etmesiyle dikkat çekiyor.

        Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.

