Ünlü Kim Il-Sung Meydanı'nda gerçekleştirilen törende bulunan ve son haftalarda verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Kim'in izlediği askeri geçit töreninde, alışılmışın dışında anlar da yaşandı.