Reuters

JNIM (El Kaide Kuzey Afrika Örgütü) tarafından yayımlandığı iddia edilen video henüz Reuters tarafından doğrulanmadı. Videonun gerçekliği hakkında şüpheler bulunuyor.

21 saniyelik videoda kaçırılan Fransız gazeteci, ‘‘Ben Olivier Dubois. Fransızım. Gazeteciyim. 8 Nisan'da JNIM (El Kaide Kuzey Afrika Örgütü) tarafından Gao'da kaçırıldım.’’ ifadelerine yer verdi.

Dubois'un 21 saniyelik bir videoda, "Aileme, arkadaşlarımla ve Fransız yetkililerle, ellerinden gelen her şeyi yapmaları için konuşuyorum." dediği aktarıldı.

Kuzey Afrika’da örgütlenen İslami Mağrip El Kaidesi'nin (AQIM)’in örgütlerinden biri olan JNIM tarafından yayımlandığı iddia edilen videoya ilişkin Mali otoriteleri ve Fransa açıklama yapmadı.