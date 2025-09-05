Habertürk
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet TIR'a çarptı | Son dakika haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı: 1 yaralı

        Kuzey Marmara Otolyolu Tepeören Mevkii'nde kamyonet TIR'a arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 18:00 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:00
        Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki kamyon aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü araçta sıkışarak yaralandı.

        Kaza, saat 16.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde Ankara istikametine doğru meydana geldi. 32 K 4985 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halindeki 70 AG 852 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.

        'KURTULMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI'

        Kazayı gören Gazi Gündoğdu, “Yolda seyir halindeydik, kamyon sürücüsü bir anda TIR'a arkadan çarptı. Kurtulmaya çalıştı ama başaramadı. Olay bir anda karıştı, biz de yardım etmek için durduk fakat çıkaramadık" dedi.

        #Son dakika haberler
