Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralarda | Son dakika haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralarda

        Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havada orta şeritte düşük hızla akrobatik hareketler yaptı. Tehlikeli sürüş, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 13:36 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralarda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel çıkışı Arnavutköy istikameti mevkiinde bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havaya rağmen orta şeritte düşük hızla ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı. Tehlikeli anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde gerçekleşti.

        YAĞIŞLI HAVADA AKROBATİK HAREKETLER YAPTI

        Bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havada ıslanan yolda, dengesiz şekilde ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı.

        O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

        Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan sürücünün o anları, aynı güzergahta seyreden diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansıdı.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağır bilanço! İki kazada 15 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 15 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları