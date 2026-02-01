Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralarda

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel çıkışı Arnavutköy istikameti mevkiinde bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havaya rağmen orta şeritte düşük hızla ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı. Tehlikeli anlar trafikteki başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde gerçekleşti.

YAĞIŞLI HAVADA AKROBATİK HAREKETLER YAPTI

Bir motosiklet sürücüsü, yağışlı havada ıslanan yolda, dengesiz şekilde ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan sürücünün o anları, aynı güzergahta seyreden diğer araç sürücülerinin kamerasına anbean yansıdı.