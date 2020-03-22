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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan eğlenceli bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Kendini affettirmek için büyük çaba gösteren Kuzey, Nahide'nin planıyla son hamlesini yaparak ortadan kayboldu ancak Yıldız'ın oynadığı oyunla büyük bir şok yaşadı. Finalde ise YılKuz'un romantik anları seyircilerden tam not aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 6.15 rating ve yüzde 11.58 izlenme payı, AB’de yüzde 4.30 rating ve 9.00 izlenme payı ve Total’da 8.62 rating ve yüzde 16.47 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #İnzivadayız etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #İnzivadayız etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 7 saat 25 dakika TT listesinde kaldı.



SEFER, KUZEY'İ KURTARDI!

Yıldız, Kuzey'i kendinden uzaklaştırmak isterken neredeyse onun hayatına mal oluyordu. Yıldız, sevdiği adamı kurtarabilmek için çırpınırken, denize açılan Sefer ve kızlar, Yıldız'ın yardım çağrısını fark ederek Kuzey'i kurtardı. Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı yaşadı. Kuzey, kendine geldiğinde yaşadıkları durumu Yıldız'la kavuşabilmek için bir fırsat olarak düşünse de Yıldız’ın öfkesi dinmek bilmedi. Kuzey'in duygu sömürüsüne katlanamayan Yıldız hastaneyi terk etti.

ŞULE'DEN KUZEY'E BÜYÜK ŞOK!

Tüm olanlara rağmen kendini affettirmek için çabalayan Kuzey, Şule'nin boşanma sözleşmesine koyduğu maddeyi öğrenince sinir krizi geçirdi. Bu maddeye göre Kuzey boşandıktan sonra bir yıl kimseyle evlenemeyecekti yani Yıldız ile bir yıl daha kavuşamayacaktı.



Karadeniz'in Romeo'su Kuzey Mollaoğlu;

Şule'nin yeni oyunu;

"SENSİZ OLAMIYORUM BEN..."

Talihsiz aşık, elini neye atsa sonunda hüsrana uğrarken, Nahide olaya el koydu ve bir plan yaptı. Kuzey, Yıldız'ı varlığıyla değil yokluğuyla kazanacaktı. Yıldız'ın, özlemine yenik düşmesini bekleyen Kuzey, kimseye söylemeden ortadan kayboldu. İnzivaya çekildiği barakaya Mahmut ve Yıldız'ın gelmesiyle Kuzey şoke oldu. Mahmut ile aşk yaşıyormuş gibi oyun oynayan Yıldız, Kuzey'i delirtti.

Finalde ise oyun oynadığını itiraf eden Yıldız, Kuzey'e "Sensiz olamıyorum ben..." diyerek duygularını itiraf etti. Yıldız sonunda inadını bıraktı ve iki aşık yeniden kavuştu. Peki YılKuz aşkı tekrardan mutlu günlerine dönebilecek miydi?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 27. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız'ın arkadaş kalma isteğini Kuzey'in kabul ettiği tanıtımda Yaşar, gemiyi Yıldız'a, mandırayı da Sefer'e vererek iki kardeşi şaşırtıyor. Ruhi ve Kuzey, Çetin'e saldırırken, Kuzey ve Yıldız'ın psikolog ile konuştukları anlar izleyenleri gülümsetiyor. Çetin, Şule’ye karşı tüm kozları Yıldız’a verirken, bu durum karşısında Yıldız’ın neler yapacağı merakla bekleniyor.





Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 27. Bölüm Tanıtımı!